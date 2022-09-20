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FOTOS | ¿Quién ganó inmunidad y quién fue eliminado Survivor México?

Siete sobrevivientes se enfrentaron para conseguir un collar de inmunidad individual pues nadie quiere ser aquel sobreviviente eliminado Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” puso en disputa un collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Nahomi es finalista y no juega por la inmunidad de Survivor México 2022.
Siete sobrevivientes por el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Emocionante juego de concentración en Survivor México 2022.
Tenía que mantener la pieza en la estructura de Survivor México 2022.
Concentración por la inmunidad de Survivor México 2022.
Todos desean el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Equilibrio y concentración por inmunidad en Survivor México 2022.
“Warrior” anunció que había una recompensa extra en Survivor México 2022.
David Ortega ganó el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Seis sobrevivientes en riesgo de eliminación en Survivor México 2022.
“Warrior” inició las votaciones en Survivor México 2022.
Cualquiera está en riesgo en Survivor México 2022.
Catalina fue elegida para la extinción de Survivor México 2022.
David Ortega posee el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Cuchao también fue sentenciado a la extinción de Survivor México 2022.
Emocionante concejo tribal en Survivor México 2022.
Kenta también fue sentenciado a la extinción de Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Emocionante duelo de extinción en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes atestiguan el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Última semana con emocionantes duelos en Survivor México 2022.
Catalina no quiere ser eliminada de Survivor México 2022.
Cuchao en duelo de extinción en Survivor México 2022.
Kenta logró salvarse en la primera ronda de eliminación en Survivor México 2022.
Catalina y Cuchao en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Cuchao agradecido de mantenerse en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes conmocionados en Survivor México 2022.
Catalina Blanco es eliminada de Survivor México 2022.
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“Warrior” puso en disputa un collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Nahomi es finalista y no juega por la inmunidad de Survivor México 2022.
Siete sobrevivientes por el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Emocionante juego de concentración en Survivor México 2022.
Tenía que mantener la pieza en la estructura de Survivor México 2022.
Concentración por la inmunidad de Survivor México 2022.
Todos desean el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Equilibrio y concentración por inmunidad en Survivor México 2022.
“Warrior” anunció que había una recompensa extra en Survivor México 2022.
David Ortega ganó el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Seis sobrevivientes en riesgo de eliminación en Survivor México 2022.
“Warrior” inició las votaciones en Survivor México 2022.
Cualquiera está en riesgo en Survivor México 2022.
Catalina fue elegida para la extinción de Survivor México 2022.
David Ortega posee el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Cuchao también fue sentenciado a la extinción de Survivor México 2022.
Emocionante concejo tribal en Survivor México 2022.
Kenta también fue sentenciado a la extinción de Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Emocionante duelo de extinción en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes atestiguan el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Última semana con emocionantes duelos en Survivor México 2022.
Catalina no quiere ser eliminada de Survivor México 2022.
Cuchao en duelo de extinción en Survivor México 2022.
Kenta logró salvarse en la primera ronda de eliminación en Survivor México 2022.
Catalina y Cuchao en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Cuchao agradecido de mantenerse en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes conmocionados en Survivor México 2022.
Catalina Blanco es eliminada de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa un collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Nahomi es finalista y no juega por la inmunidad de Survivor México 2022.
Siete sobrevivientes por el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Emocionante juego de concentración en Survivor México 2022.
Tenía que mantener la pieza en la estructura de Survivor México 2022.
Concentración por la inmunidad de Survivor México 2022.
Todos desean el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Equilibrio y concentración por inmunidad en Survivor México 2022.
“Warrior” anunció que había una recompensa extra en Survivor México 2022.
David Ortega ganó el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Seis sobrevivientes en riesgo de eliminación en Survivor México 2022.
“Warrior” inició las votaciones en Survivor México 2022.
Cualquiera está en riesgo en Survivor México 2022.
Catalina fue elegida para la extinción de Survivor México 2022.
David Ortega posee el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Cuchao también fue sentenciado a la extinción de Survivor México 2022.
Emocionante concejo tribal en Survivor México 2022.
Kenta también fue sentenciado a la extinción de Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Emocionante duelo de extinción en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes atestiguan el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Última semana con emocionantes duelos en Survivor México 2022.
Catalina no quiere ser eliminada de Survivor México 2022.
Cuchao en duelo de extinción en Survivor México 2022.
Kenta logró salvarse en la primera ronda de eliminación en Survivor México 2022.
Catalina y Cuchao en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Cuchao agradecido de mantenerse en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes conmocionados en Survivor México 2022.
Catalina Blanco es eliminada de Survivor México 2022.

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