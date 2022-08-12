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FOTOS | ¿Quién fue eliminado de Survivor México el 12 de agosto 2022?

Jaguares, Los Otros y Halcones se enfrentaron por el tótem de inmunidad grupal para evitar perder integrantes. Karim Sayeg es eliminado de Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” puso en disputa el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Jaguares desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
Los Otros buscan la victoria en Survivor México 2022.
Halcones no quieren perder a más elementos en Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al juego por el tótem de inmunidad en Survivor México 2022.
Tenían que atravesar las vigas de equilibrio en Survivor México 2022.
Recolectar y acomodar los costales con las pelotitas de Survivor México 2022.
Equilibrar y atinar las pelotitas en Survivor México 2022.
La tribu que consiguiera 6 calaveras ganaba el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Halcones y Los Otros deben sentenciar integrantes a la extinción de Survivor México 2022.
Julián no usa su collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Jaguares se libran de votar en el concejo tribal de Survivor México 2022.
David debe sentenciar directamente a un integrante de su tribu en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” da inicio al duelo de la extinción en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar atestigua el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Los Otros tienen el riesgo de perder una integrante en Survivor México 2022.
Halcones no quieren perder a más elementos en Survivor México 2022.
Catalina Blanco fue elegida para el duelo de extinción en Survivor México 2022.
David decidió que Karim Sayeg asista al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Jacky Ramírez fue sentenciada por votos a la extinción de Survivor México 2022.
Catalina logró ganar el primer enfrentamiento en Survivor México 2022.
Concentración de Jacky en Survivor México 2022.
Juego de equilibrio en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Jacky consigue el triunfo en el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Karim es derrotado en Survivor México 2022.
Los Otros y Gabo felicitaron a Jacky en Survivor México 2022.jpg
Halcones impactados con la salida de Karim en Survivor México 2022.
Karim Sayeg es eliminado de Survivor México 2022.
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“Warrior” puso en disputa el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Jaguares desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
Los Otros buscan la victoria en Survivor México 2022.
Halcones no quieren perder a más elementos en Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al juego por el tótem de inmunidad en Survivor México 2022.
Tenían que atravesar las vigas de equilibrio en Survivor México 2022.
Recolectar y acomodar los costales con las pelotitas de Survivor México 2022.
Equilibrar y atinar las pelotitas en Survivor México 2022.
La tribu que consiguiera 6 calaveras ganaba el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Halcones y Los Otros deben sentenciar integrantes a la extinción de Survivor México 2022.
Julián no usa su collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Jaguares se libran de votar en el concejo tribal de Survivor México 2022.
David debe sentenciar directamente a un integrante de su tribu en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” da inicio al duelo de la extinción en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar atestigua el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Los Otros tienen el riesgo de perder una integrante en Survivor México 2022.
Halcones no quieren perder a más elementos en Survivor México 2022.
Catalina Blanco fue elegida para el duelo de extinción en Survivor México 2022.
David decidió que Karim Sayeg asista al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Jacky Ramírez fue sentenciada por votos a la extinción de Survivor México 2022.
Catalina logró ganar el primer enfrentamiento en Survivor México 2022.
Concentración de Jacky en Survivor México 2022.
Juego de equilibrio en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Jacky consigue el triunfo en el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Karim es derrotado en Survivor México 2022.
Los Otros y Gabo felicitaron a Jacky en Survivor México 2022.jpg
Halcones impactados con la salida de Karim en Survivor México 2022.
Karim Sayeg es eliminado de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Jaguares desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
Los Otros buscan la victoria en Survivor México 2022.
Halcones no quieren perder a más elementos en Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al juego por el tótem de inmunidad en Survivor México 2022.
Tenían que atravesar las vigas de equilibrio en Survivor México 2022.
Recolectar y acomodar los costales con las pelotitas de Survivor México 2022.
Equilibrar y atinar las pelotitas en Survivor México 2022.
La tribu que consiguiera 6 calaveras ganaba el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Halcones y Los Otros deben sentenciar integrantes a la extinción de Survivor México 2022.
Julián no usa su collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Jaguares se libran de votar en el concejo tribal de Survivor México 2022.
David debe sentenciar directamente a un integrante de su tribu en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” da inicio al duelo de la extinción en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar atestigua el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Los Otros tienen el riesgo de perder una integrante en Survivor México 2022.
Halcones no quieren perder a más elementos en Survivor México 2022.
Catalina Blanco fue elegida para el duelo de extinción en Survivor México 2022.
David decidió que Karim Sayeg asista al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Jacky Ramírez fue sentenciada por votos a la extinción de Survivor México 2022.
Catalina logró ganar el primer enfrentamiento en Survivor México 2022.
Concentración de Jacky en Survivor México 2022.
Juego de equilibrio en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Jacky consigue el triunfo en el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Karim es derrotado en Survivor México 2022.
Los Otros y Gabo felicitaron a Jacky en Survivor México 2022.jpg
Halcones impactados con la salida de Karim en Survivor México 2022.
Karim Sayeg es eliminado de Survivor México 2022.

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