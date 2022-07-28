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FOTOS | ¿Quién ganó el collar de inmunidad Survivor del 28 julio 2022?

“Warrior” puso en disputa el collar de inmunidad Survivor México para poder sentenciar al tercer integrante a la extinción. David y Karim ganaron el collar.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” puso en disputa los collares de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Jaguares no quieren perder a otro integrante en Survivor México 2022.
Los ganadores del collar también tendrán un Hot dog y refresco en Survivor México 2022.
Halcones desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
“Warrior” anunció que el ganador del collar podrá sentenciar a un compañero al duelo de la extinción en Survivor México 2022.
Halcones inician el juego por el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Concentración y equilibrio para obtener el triunfo en Survivor México 2022.
Christian no logró conseguir otro collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Cuchao trata de adaptarse a la tribu Halcón de Survivor México 2022.
Jaguares concentrados en ganar el collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Alejandra Saadi quiere asegurar su permanencia en Survivor México 2022.
Yusef se reintegró a la tribu Jaguar y desea ganar el collar de Survivor México 2022.
Santi no consiguió ganar el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Karim ganó el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
David también ganó el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Warrior tiene todo listo para el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Halcones desean un triunfo más en Survivor México 2022.
Warrior puso en disputa una increíble recompensa en Survivor México 2022.
A Jaguares les urge una victoria en Survivor México 2022.
Arranca el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
En parejas tenían que recolectar los 4 aros de Survivor México 2022.
Llevarlos a la orilla de la playa para lanzarlos en Survivor México 2022.
Tenían que ensartar 3 aros en el poste de su color en Survivor México 2022.
La tribu que consiga 7 calaveras conseguía la victoria en Survivor México 2022.
Emocionante juego por equipos para una gran recompensa en Survivor México 2022.
Concentración y puntería para ganar en Survivor México 2022.
Jaguares toman la delantera en Survivor México 2022.
Vibrante juego de velocidad y puntería en Survivor México 2022.
Todos desean la increíble recompensa de Survivor México 2022.
Halcones ganaron la recompensa de Survivor México 2022.
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“Warrior” puso en disputa los collares de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Jaguares no quieren perder a otro integrante en Survivor México 2022.
Los ganadores del collar también tendrán un Hot dog y refresco en Survivor México 2022.
Halcones desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
“Warrior” anunció que el ganador del collar podrá sentenciar a un compañero al duelo de la extinción en Survivor México 2022.
Halcones inician el juego por el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Concentración y equilibrio para obtener el triunfo en Survivor México 2022.
Christian no logró conseguir otro collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Cuchao trata de adaptarse a la tribu Halcón de Survivor México 2022.
Jaguares concentrados en ganar el collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Alejandra Saadi quiere asegurar su permanencia en Survivor México 2022.
Yusef se reintegró a la tribu Jaguar y desea ganar el collar de Survivor México 2022.
Santi no consiguió ganar el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Karim ganó el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
David también ganó el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Warrior tiene todo listo para el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Halcones desean un triunfo más en Survivor México 2022.
Warrior puso en disputa una increíble recompensa en Survivor México 2022.
A Jaguares les urge una victoria en Survivor México 2022.
Arranca el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
En parejas tenían que recolectar los 4 aros de Survivor México 2022.
Llevarlos a la orilla de la playa para lanzarlos en Survivor México 2022.
Tenían que ensartar 3 aros en el poste de su color en Survivor México 2022.
La tribu que consiga 7 calaveras conseguía la victoria en Survivor México 2022.
Emocionante juego por equipos para una gran recompensa en Survivor México 2022.
Concentración y puntería para ganar en Survivor México 2022.
Jaguares toman la delantera en Survivor México 2022.
Vibrante juego de velocidad y puntería en Survivor México 2022.
Todos desean la increíble recompensa de Survivor México 2022.
Halcones ganaron la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa los collares de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Jaguares no quieren perder a otro integrante en Survivor México 2022.
Los ganadores del collar también tendrán un Hot dog y refresco en Survivor México 2022.
Halcones desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
“Warrior” anunció que el ganador del collar podrá sentenciar a un compañero al duelo de la extinción en Survivor México 2022.
Halcones inician el juego por el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Concentración y equilibrio para obtener el triunfo en Survivor México 2022.
Christian no logró conseguir otro collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Cuchao trata de adaptarse a la tribu Halcón de Survivor México 2022.
Jaguares concentrados en ganar el collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Alejandra Saadi quiere asegurar su permanencia en Survivor México 2022.
Yusef se reintegró a la tribu Jaguar y desea ganar el collar de Survivor México 2022.
Santi no consiguió ganar el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Karim ganó el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
David también ganó el collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Warrior tiene todo listo para el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Halcones desean un triunfo más en Survivor México 2022.
Warrior puso en disputa una increíble recompensa en Survivor México 2022.
A Jaguares les urge una victoria en Survivor México 2022.
Arranca el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
En parejas tenían que recolectar los 4 aros de Survivor México 2022.
Llevarlos a la orilla de la playa para lanzarlos en Survivor México 2022.
Tenían que ensartar 3 aros en el poste de su color en Survivor México 2022.
La tribu que consiga 7 calaveras conseguía la victoria en Survivor México 2022.
Emocionante juego por equipos para una gran recompensa en Survivor México 2022.
Concentración y puntería para ganar en Survivor México 2022.
Jaguares toman la delantera en Survivor México 2022.
Vibrante juego de velocidad y puntería en Survivor México 2022.
Todos desean la increíble recompensa de Survivor México 2022.
Halcones ganaron la recompensa de Survivor México 2022.

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