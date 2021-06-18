FOTOS: Salvaje enfrentamiento por inconmensurable recompensa Survivor.

La tribu Halcón regresó victoriosa a su refugio y descubre el refrigerador repleto de suministros nunca antes vistos en Survivor México. Mientras que la tribu Jaguar evaluó su desempeño en el juego donde Cyntia González reveló que sintió cizaña de Sargento Rap.

Paco Pizaña se reunió con Bárbara Falconi, Jorge Ortín y Alejandra Toussaint para replantear qué Cyntia tiene una estrategia y al parecer se dejó perder en el juego de la fosa de lodo de Survivor México.

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La tribu Jaguar rompe la mala racha y saborea una recompensa inconmensurable.

Carlos Guerrero ‘Warrior’ reunió a los sobrevivientes en las playas de Survivor México donde se enfrentaron en un trepidante recorrido al atravesar diversos obstáculos para lograr pescar dos argollas flotantes.

Después de un arduo juego en los mares de Survivor México, la tribu Jaguar logró obtener el triunfo absoluto y ganó una noche en una villa exclusiva de República Dominicana donde podrán disfrutar de las comodidades, una cena especial con participantes de Survivor Turquía.

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Adianez Hernández y Julio Barraza formaron alianza para buscar el tótem de inmunidad individual oculto en la jungla de Survivor México. Julio reveló ante cámaras que con el tótem en mano ya planificaría una estrategia.

Kristal Silva sufre un fuerte accidente durante juego en Survivor México 2021.

Jaguares y Halcones se enfrentaron en un feroz juego por equipos donde la velocidad, destreza y fuerza fueron piezas clave para obtener el triunfo. Lamentablemente durante la participación de Kristal Silva y Sargento Rap, Sargento no midió la fuerza con la que se impactó contra su compañera y la lesionó de manera contundente.

La tribu Halcón logró conseguir la victoria pero Sargento no quedó alegre con el triunfo después de haber lesionado a Kristal Silva. Halcones y Jaguares se reunieron en la primer Gran Subasta de Survivor México donde se divirtieron al subastar alimentos y cajas sorpresas.

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