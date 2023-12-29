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FOTOS | Tours, amor y mucha música, así fue el 2023 de Taylor Swift, la mujer más seguida en redes

La cantante está por cerrar uno de los que parecen ser uno de sus mejores años y aquí te contamos por qué. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

Taylor con lentes.jpg
Taylor Swift en concierto.jpg
Taylor de perfil (2).jpg
Taylor acostada.jpg
nuevo-novio-taylor-swift-es-jugador-nfl.jpg
declaran-taylor-swift-multimillonaria-cuanto-es-fortuna.jpg
Taylor posando.jpg
Taylor sexy.jpg
Taylor en CDMX.jpg
Taylor puerta gigante.jpg
Taylor swift qué son las friendship bracelets.jpg
Taylor en la arena.jpg
Taylor descansando.jpg
Taylor de perfil.jpg
Taylor con gatitos.jpg
Taylor con boina.jpg
Taylor con fleco (2).jpg
Taylor con fleco.jpg
Taylor bola de cristal.jpg
taylor swift alfombra roja Grammy 2023.jpg
Sismo durante concierto de Taylor Swift.jpg
muere-fan-taylor-swift-pleno-concierto.jpg
que-es-depresion-post-taylor-swift.jpg
cuanto-ganara-taylor-swift-gira-mundial.jpg
taylor-swift-donde-como-comprar-boletos (1).jpg
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Taylor Swift en concierto.jpg
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