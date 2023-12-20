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FOTOS | El Capi celebra su cumpleaños y así lo celebramos en VLA

Nuestro querido Capi llega a los 37 años, por lo que te traemos algunos de sus mejores datos y fotos que tal vez no conocías. ¡No te lo puedes perder!

Por: Carolina Loaiza

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