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FOTOS | A 27 años de su muerte, el legado de Selena continúa intacto.

¡El papá de Selena, Abraham Quintanilla, increíblemente reveló que el próximo mes podríamos estar escuchando nueva música de la cantante!

Por: Redacción Azteca UNO

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