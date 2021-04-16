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FOTOS: Ana Serradilla es una actriz que ha sabido consolidarse gracias a su talento y profesionalismo. ¡No te pierdas sus mejores imágenes!
La belleza no está peleada con el talento.
Ana Isabel Serradilla García, mejor conocida en el mundo del espectáculos sólo como Ana Serradilla, es una actriz que ha sido conocida a lo largo de su carrera gracias al talento que proyecta en cada papel en que la podemos ver en pantalla.
Originaria orgullosamente de la Ciudad de México, Ana nació el 9 de agosto de 1978, por lo que hoy en día cuenta con 42 años y está a punto de subirse al altar con su novio Raúl Martínez, con quien se comprometió en 2019 y por la pandemia tuvo que posponer un poco el evento, sin embargo, ya celebró su despedida de soltera y se prepara para ese día tan especial.
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Ana Serradilla y su llegada a la pantalla.
Aunque es una excelente actriz, lo cierto es que comenzó a estudiar Diseño Gráfico pero pocos meses después y gracias a la grabación de algunos comerciales, llegó la oportunidad de estudiar actuación en el cefat, y fue muy rápido cuando se dieron cuenta de su talento y se fue a Argentina a grabar ‘Chiquititas’, y a su regreso a México terminó sus estudios en actuación para dedicarse de lleno a su carrera.
A lo largo de su carrera ha sido nominada y ganadora de diversos premios por sus actuaciones a nivela tanto nacional como internacional.
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