FOTOS: Ana Serradilla es una actriz que ha sabido consolidarse gracias a su talento y profesionalismo. ¡No te pierdas sus mejores imágenes!

Ana Isabel Serradilla García, mejor conocida en el mundo del espectáculos sólo como Ana Serradilla, es una actriz que ha sido conocida a lo largo de su carrera gracias al talento que proyecta en cada papel en que la podemos ver en pantalla.

Originaria orgullosamente de la Ciudad de México, Ana nació el 9 de agosto de 1978, por lo que hoy en día cuenta con 42 años y está a punto de subirse al altar con su novio Raúl Martínez, con quien se comprometió en 2019 y por la pandemia tuvo que posponer un poco el evento, sin embargo, ya celebró su despedida de soltera y se prepara para ese día tan especial.

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Ana Serradilla y su llegada a la pantalla.

Aunque es una excelente actriz, lo cierto es que comenzó a estudiar Diseño Gráfico pero pocos meses después y gracias a la grabación de algunos comerciales, llegó la oportunidad de estudiar actuación en el cefat, y fue muy rápido cuando se dieron cuenta de su talento y se fue a Argentina a grabar ‘Chiquititas’, y a su regreso a México terminó sus estudios en actuación para dedicarse de lleno a su carrera.

A lo largo de su carrera ha sido nominada y ganadora de diversos premios por sus actuaciones a nivela tanto nacional como internacional.

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