Isabel y Mayte de Pandora reaccionan a las recientes denuncias hacia Julio Iglesias

Tras la recientes denuncias hacia Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales, Isabel y Mayte Lascurain de Pandora compartieron cómo fue su trato con el cantante español. Aunque evitaron juzgar y entrar en polémicas, reflexionaron sobre los límites de las denuncias y, desde su propia experiencia, Isabel explicó que su postura cautelosa nace de lo que actualmente vive su hijo.