¡Carlos Macías prepara su concierto en El Cantoral y revela noticias sobre Luis Miguel!
¡Un homenaje a México! Carlos Macías revela detalles de su próximo concierto estrenando ‘Para Esos Pueblos’. ¡Ojo a lo que compartió de Luis Miguel!
Carlos Macías nos visitó para revelar detalles de su próxima presentación en El Cantoral, donde estrenará su nuevo material ‘Para Esos Pueblos’, un homenaje a México resaltando su belleza cultural, gastronómica, histórica y deportiva. ¿Y las canciones para Luis Miguel? ¡Checa lo que nos contó!