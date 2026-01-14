inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Sin polémicas, pero con tarjeta amarilla para Flor Rubio! Así se jugó el Sin Palabras

Todos quedaron sorprendidos cuando el juez, Sergio Sepúlveda, le sacó la tarjeta amarilla a Flor Rubio, quien recibió la advertencia muy temprano en el Sin Palabras.

Videos,
Venga La Alegría

El Favorito y el Pueblo lo dejaron todo por romper la paridad y adelantarse en el marcador de la semana del Sin Palabras. Sin embargo, todos quedaron sorprendidos cuando el juez, Sergio Sepúlveda, le sacó la tarjeta amarilla a Flor Rubio. Cabe mencionar que la advertencia surgió muy temprano en el mejor juego del mundo mundial. ¡Revive el juego completo!

Tags relacionados
Sin Palabras VLA

Videos