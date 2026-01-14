¡Sin polémicas, pero con tarjeta amarilla para Flor Rubio! Así se jugó el Sin Palabras

El Favorito y el Pueblo lo dejaron todo por romper la paridad y adelantarse en el marcador de la semana del Sin Palabras. Sin embargo, todos quedaron sorprendidos cuando el juez, Sergio Sepúlveda, le sacó la tarjeta amarilla a Flor Rubio. Cabe mencionar que la advertencia surgió muy temprano en el mejor juego del mundo mundial. ¡Revive el juego completo!