Exclusiva: Yeison Jiménez fue víctima de una estafa millonaria

Los responsables se hicieron pasar por una inmobiliaria y lograron defraudar al cantante colombiano con más de 1 millón de dólares.

En 2021, Yeison Jiménez fue víctima de una millonaria estafa. De acuerdo con su abogado el fraude superó el millón de dólares y aunque los responsables ya fueron condenados a 12 años de prisión, la reparación del daño económico continúa pendiente y será discutida en una audiencia programada para marzo de 2026.

