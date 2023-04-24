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FOTOS | Cristian Castro terminó en calzones en concierto de Miranda!, a Vero Castro le causa risa.

El cantante mexicano sorprendió al público al despojarse de sus ropas en medio de un concierto.

Por: Maribel Velázquez

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Cristian Castro con Miranda!.jpg
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3.jpg
7.jpg
1.jpg
Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

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19.jpg
27.jpg
23.jpg
29.jpg
25.jpg
21.jpg
17.jpg
15.jpg
13.jpg
11.jpg
Cristian Castro con Miranda!.jpg
9.jpg
5.jpg
3.jpg
7.jpg
1.jpg
Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

Cristian Castro.

19.jpg
27.jpg
23.jpg
29.jpg
25.jpg
21.jpg
17.jpg
15.jpg
13.jpg
11.jpg
Cristian Castro con Miranda!.jpg
9.jpg
5.jpg
3.jpg
7.jpg
1.jpg
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
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