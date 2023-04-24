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FOTOS | Cristian Castro terminó en calzones en concierto de Miranda!, a Vero Castro le causa risa.
El cantante mexicano sorprendió al público al despojarse de sus ropas en medio de un concierto.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.
Cristian Castro.