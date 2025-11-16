La zona de CDMX donde podrás ver el mejor encendido navideño de 2025, según la IA

Si lo que te encanta es ver el encendido del árbol de Navidad más impresionante de la CDMX, entonces tienes que ir al Zócalo del Centro Histórico. Es, por mucho, el lugar donde podrás apreciarlo más de cerca y con gran impacto.

Según un análisis realizado con Inteligencia Artificial (IA), esta zona es —y seguirá siendo— un punto lleno de tradición para las fiestas decembrinas. Y es que, aunque cada año cambian el diseño del árbol y la decoración, para este año la tendencia continúa con fuegos artificiales y actividades que no te puedes perder.

¿Qué se puede hacer en el Zócalo de la CDMX en Navidad?

El día del encendido del árbol de Navidad, programado aproximadamente a mediados de diciembre, puedes aprovechar para realizar otras actividades en el Centro Histórico. La Secretaría de Turismo (SECTUR) recomienda:

Recorrer el centro iluminado: además del árbol, todas las decoraciones se encienden e iluminan la noche. Las más recomendadas son la calle 5 de Mayo y 20 de Noviembre.

Ir a la Catedral: en estas fechas suelen presentarse eventos especiales y misas temáticas.

Caminar: alrededor encontrarás tiendas decoradas, cafeterías con menús especiales y restaurantes con platillos de temporada.

Visitar los mercados: como La Merced o San Juan, ideales para comprar comida típica navideña, piñatas y artesanías.

(ESPECIAL/CANVA) En el Zócalo de la CDMX hay un montón de cosas que puedes hacer en Navidad.

Así que ya lo sabes: si quieres vivir un encendido del árbol de Navidad de ensueño, llega temprano al Zócalo para asegurar un buen lugar y disfrutar del espectáculo. Y si puedes, aprovecha para viajar a los Pueblos Mágicos cercanos a la CDMX, que en esta temporada lucen espectaculares y ofrecen actividades especiales.

¿Qué otros Pueblos Mágicos cerca de CDMX valen la pena en Navidad?

Algunos recomendados por la IA son Metepec, en el Estado de México , y San Lorenzo Acopilco, en la alcaldía Cuajimalpa —este último no es Pueblo Mágico, pero tiene historia y tradiciones que vale la pena conocer.

Sea cual sea tu elección, ten en cuenta que lo más importante es disfrutar en familia y con amigos estas fechas importantes.