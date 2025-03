Yuri ha causado controversia, y es que, durante un encuentro con medios de comunicación, la cantante llamó “hambrientos” a familiares de una presunta extrabajadora que falleció en 2012, quienes, según reportes, iniciaron un proceso legal en contra de la también actriz mexicana .

¿Yuri llamó hambrientos a los trabajadores?

Todo sucedió cuando la intérprete de “Déjame Volar”, “Sola”, “Nadie Es De Nadie” y “Detrás De Mi Ventana”, fue abordada por diferentes medios de comunicación en el aeropuerto de Monterrey para preguntarle sobre una supuesta demanda en su contra por parte de familiares de Irma Carrillo, expleada de la cantante y quien se desempeñó como asistente personal de Yuri.

En este sentido, la artista de 61 años de edad retó a los familiares a presentar pruebas en su contra: “Todo mundo puede decir misa, pero mientras no presenten algo que estuvieron trabajando conmigo, que yo no les pagué, pues no pueden decir nada”.

Sin embargo, toda la polémica se le vino encima cuando los llamó “hambrientos”: “Todo mundo puede decir que trabajó conmigo años y pueden decir que conocen mis casa, pueden decir misa pero los trabajadores en este momento muchos son hambrientos, hay gente muy hambrienta”, expresó.

Yuri causa indignación en redes tras llamar “hambrientos” a familiares de su exempleada

Aunque su intención era defenderse, “ le salió el tiro por la culata ”, ya que en redes sociales de inmediato comenzaron a lanzarle críticas por referirse así de de las personas: “Ya se le olvidó que el público le quitó el hambre”, “Menos mal que tiene a Dios en su corazón”, “La edad, la edad”, “Ya está vieja la señora, ya se le botan las cabras” y “A pesar de que se esté defendiendo, hay mejores formas de expresarse”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post que la reportera Elisa Beristain compartió en su Instagram.