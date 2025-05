Yeri Mua confiesa que le hizo un amarre a su ex; esto fue lo que dijo

Yeri Mua es una joven influencer que se abrió paso en el mundo de la música urbana, pero que no olvida sus orígenes y es que recientemente acudió al podcast “Morras Malditas” en donde compartió un poco sobre su familia y la cercanía que tuvo con lo paranormal, especialmente con la brujería.

Al hablar sobre los trabajos que había realizado su bisabuela, la reguetonera también platicó que ella guarda cierta habilidad en la brujería pues siente que es un tema que ha pasado de generación en generación, e incluso confesó que recientemente le hizo un amarre a un ex.

¿Cómo fue el amarre que Yeri Mua le hizo a su exnovio?

La cantante de “Chupón” explicó a las “Morras Malditas” que hace no mucho tiempo tomó la decisión de hacerle un amarre a su ex, pues estaba recién dejada y una de sus amigas le había contado que acudió con una bruja para hacer un trabajo que haría volver a su pareja en dos semanas, cosa que la reguetonera también quiso intentar consigo misma.

Te puede interesar: Yeri Mua da lujoso regalo a su madre por el 10 de mayo; fans la destrozan por su reacción

“Yo dije lo quiero de vuelta... era como un capricho y una obsesión... le dije a mi bruja que hiciera un amarre”, declaró Yeri Mua y detalló que también intentó realizar magia blanca al principio, pero que esta no dio resultado pues su ex ya estaba saliendo con otras personas.

La reguetonera también explicó lo caro que fue realizar este trabajo, no solo a nivel financiero: “Le hizo un amarre con magia negra... yo pagué muy caro, ese amarre me salió costoso, invertí mucho dinero... las cosas se regresan y me la cobraron, falleció una mascota”.

¿Quién es el exnovio al que Yeri Mua le hizo un amarre?

La artista es conocida por compartir en sus redes sociales detalles de sus relaciones pasadas, aunque pocas veces ha dicho nombres específicos, solo se le conocen algunas parejas a nivel público como Jey F y Naim Darrechi, aunque ha sido relacionada con otros artistas y creadores de contenido esas relaciones nunca fueron confirmadas.