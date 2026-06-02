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El Bogueto confirma y asegura que Yeri MUA mandó a golpear a su esposa: "Siempre vamos a pagar un karma"
El Bogueto rompió el silencio sobre los rumores que señalaban que Yeri MUA había mandado golpear a su esposa Ximena.
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Exclusiva: Yeri Mua reacciona a la detención de su expareja, Naim Darrechi, a quien denunció hace tiempo: “Se ha dudado demasiado de mi palabra”
Yeri Mua reacciona a la detención de su expareja, el influencer Naim Darrechi, en el aeropuerto por un altercado con una azafata y se pronuncia sobre lo que vivió durante su relación.
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5 Famosas mexicanas más odiadas, según la IA
En México los nombres de algunas celebridades han acaparado polémicas y miles de opiniones por parte del público.
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Yeri Mua dijo que SÍ interpretaría a Lyn May en su bioserie
De manera bastante sorpresiva, Yeri Mua le contestó a la vedette sobre el protagónico de la bioserie que le gustaría hacer sobre su vida. He aquí los detalles.
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De última Hora: Yeri Mua cancela su gira en México y esto se sabe
La cantante Yeri Mua sorprendió al cancelar su gira en México, incluyendo su show en el Auditorio Nacional.
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¿Yeri Mua invalida? ¡Esta es la verdadera razón por la que la veracruzana aparecio en silla de ruedas en el areopuerto!
¿Está enferma? La verdad detrás de la aparición de Yeri Mua en silla de ruedas sorprendió a todos.
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"La pedorrie": Yeri MUA rompe el silencio sobre altercado en "La Casita" del concierto de Bad Bunny
Yeri MUA no se guardó nada y siguió dando su versión tras el altercado que sufrió en el concierto de Bad Bunny
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Yeri Mua fue agredida en 'La Casita' en el concierto de Bad Bunny: ella sería la responsable
Yeri Mua arremete contra una persona que estuvo en ‘La Casita’ de Bad Bunny, explica que la empujaba constantemente desde que ella llegó al lugar
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Yeri Mua se someterá a una riesgosa cirugía plástica: esto se sabe
Yeri Mua, la reconocida cantante e influencer, reveló que quiere hacerse una cirugía plástica para obtener una silueta más definida. Esto fue lo que comentó
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Así puedes conseguir boletos para el Festival Multiverso 2025: habrá conciertos de Yeri Mua, Grupo Firme y Belanova
Hay una forma de adquirir entradas para este explosivo evento musical que pocos conocen
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