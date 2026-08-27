4 capítulos de Masha y el Oso y de Bluey para enseñar a tus hijos sobre manejar la pérdida y el duelo

A temprana edad, el hablar sobre las pérdidas y los duelos puede ser complicado, en especial cuando se vive una situación complicada; por ello, algunas series infantiles como Masha y el Oso o Bluey presentan situaciones que pueden utilizarse para plantear la situación de manera práctica, sencilla y fácil de comprender.

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4 episodios de Masha y el Oso y Bluey para hablar con tus hijos sobre el duelo

Dentro de las aventuras de Mashay, el Oso y Bluey existen momentos en donde los personajes enfrentan pérdidas, despedidas, duelos y situaciones que escapan de su control, lo que permite poder conversar sobre la necesidad de expresar emociones, la tristeza y el duelo.

Masha y el Oso - “Hasta luego”: - Temporada 2, episodio 52.

Dentro de este episodio, Masha cambia repentinamente y Desha decide llevársela a la ciudad; es aquí donde Oso se pone muy triste por la partida, pero al final debe afrontar la despedida. Este capítulo es importante porque permite hablar sobre las separaciones, cambios y el saber despedirse.

Masha y el Oso - “El gran lavado”

Esta aventura puede ser usada para hablar sobre la tristeza, la culpa y la importancia de reparar las emociones, pues dentro del capítulo se puede ver cómo Masha crea un problema que afecta a Oso, lo que permite hablar sobre cómo nuestras acciones pueden afectar a las personas.

Bluey - “Imitadora” - Temporada 1, episodio 39.

Dentro de esta aventura, Bluey encuentra un pajarito herido y, a pesar de que junto a Bandit intentan ayudarlo llevándolo al veterinario, el ave muere. Este episodio permite hablar con los menores sobre la muerte, la pérdida y la imposibilidad de controlar algunos acontecimientos.

Bluey - “Grandad”

Este capítulo permite abordar el tema desde otro ángulo, pues muestra cómo el paso del tiempo y los cambios generan vínculos entre generaciones, lo que puede servir para conversar sobre cómo es que las personas cambian, evolucionan, mientras se valora el tiempo que se comparte con quienes se ama.

Abordar situaciones como el duelo es complicado a toda edad. No obstante, si buscas cómo orientar a tus hijos sobre este tema, puedes hacerlo desde las aventuras de sus amigos, lo que les ayudará a comprender de mejor manera y sin presiones.