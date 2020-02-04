Conoce al niño que impuso una nueva coreografía para la famosa canción de ‘Tusa’ de Karol G y Nicki Minaj.

Karol G y Nicki Minaj han sido las mujeres más escuchadas en los últimos meses; esto se viene dando desde finales del 2019, e inicios de este año. ¿El motivo? La gran colaboración que hicieron, la cual se tituló Tusa y ha causado un enorme furor en casi todo el mundo.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7

Debido a todo el éxito que ha tenido la canción, un gran número de personas ha creado videos en los que se puede apreciar que de fondo está sonando Tusa, a la par van cantando y posteriormente, se unen todos para bailar en el coro.

Ahora ha sido una nueva grabación la que se ha posicionado como tendencia, pues se trata de un pequeño de nivel primaria que está rodeado de todos sus compañeros de la escuela. Parece que están disfrutando de un convivio en el que todos están cantando el single de moda.

Te puede interesar: FOTOS: Filtran supuesto ‘pack’ de Calvin Harris en redes sociales y estas fueron las reacciones de los usuarios.

El niño, que porta una gorra, comienza a hacer una peculiar coreografía del famoso sonido urbano. Todo parece indicar que el pequeño ha invertido tiempo en aprenderse la canción y en sacar cada uno de los pasos que lo han hecho famoso en el mundo digital.

Así me pongo con esa canción jaja pic.twitter.com/6MoQNfhSwU — Isabella. (@Isarc__) January 29, 2020

Alrededor de él se encuentran más niños y niñas disfrutando del sonido, pero es este peculiar infante el que ha llamado la atención de millones de personas en las redes sociales.

También te puede interesar: ¡Guns and Roses viene a México! La banda de rock iniciará su gira mundial en el Vive Latino y en tierras latinas.

Aunque a muchas personas les ha encantado ver la reacción del estudiante, otras personas han criticado el hecho de que se ponga reguetón en las escuelas, especialmente en las de este nivel de estudios.

¿Tú qué piensas?