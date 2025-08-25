Varias celebridades han comenzado a rejuvenecer y nos dejan a todos con la boca abierta. Donatella Versace no es la excepción. Al igual que otras figuras del entretenimiento, moda y arte, la diseñadora italiana volvió con un rostro completamente reconstruido.

Qué se ha hecho Donatella Versace: el sorprendente cambio físico de la diseñadora

Donatella Versace, una de las figuras más influyentes de la moda, y ha vuelto a estar en boca de todos. A sus 70 años, la italiana sorprendió en redes sociales al mostrar un aspecto rejuvenecido que muchos aseguran la hace lucir como si otra vez tuviera 50 años o incluso menos.

En su más reciente publicación en Instagram, la empresaria aparece con un rostro terso, sin arrugas alrededor de la boca ni párpados hundidos, además de facciones más equilibradas, como si las cirugías anteriores se hubieran desvanecido, lo que la hacen ver radicalmente diferente a la imagen que el público recordaba.

Crédito: Donatella Versace Instagram | @donatella_versace

¿Qué tratamientos podría haberse hecho Donatella Versace?

Aunque la diseñadora no ha confirmado los rumores recientes, no es la primera vez que el mundo entero habla de sus retoques. En 2012 admitió el uso de bótox “solo en la cara” y, un año después, confesó durante el Vogue Festival que su apariencia no era “genética”.

Es posible que en esta ocasión se hiciera el famoso facelift, una cirugía que elimina arrugas y reacomoda músculos para lograr un efecto inmediato de juventud. Figuras como Kris Jenner y Lindsay Lohan son otras celebridades que se cree han recurrido a este nuevo tratamiento que logra rejuvenecer la apariencia del rostro.

Entre elogios y críticas de sus seguidores

Como en todo, sus seguidores se dividieron entre los que celebran que luzca más fresca y convencional, mientras que otros opinan que ha perdido parte de su identidad y que resulta irreconocible. Sin embargo, Donatella parece disfrutar plenamente de esta nueva imagen, compartiendo con orgullo fotografías en sus redes sociales.

¿Crees que luce más joven?

