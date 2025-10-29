Bluey | Murciélago

Ya es de noche y Bluey y Bingo tienen que irse a dormir, pero Bluey tiene demasiada energía y no quiere irse a la cama. Entonces sale corriendo hacia el patio de su casa y observa a los murciélagos dirigirse hacia la luz de la luna. Los murciélagos no duermen de noche y Bluey desea ser como ellos, por lo que Chilli le dice que tal vez si duerme sueñe que es una más de esos murciélagos.