Castle: atenderán el caso con Determinación #PonleAl7 10:30 pm

Castle Determinación T7 C1

Tras encontrar el auto de Castle cubierto en llamas, Beckett se moviliza para dar con su paradero; sin embargo, la evidencia de que aún está con vida no es la que el equipo esperaba en realidad.

Más adelante, la búsqueda se intensifica hasta que el equipo reúne más pistas cada vez. ¿Cuánto tiempo pasará para que puedan hallarlo?, ¿cómo le perjudicará a Beckett la desaparición? Averigua esto y más.

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