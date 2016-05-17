Castle: sentirán el Peligro Real e Inminente #PonleAl7 10:30 pm

Castle T7 Peligro real inminente

Un hombre experto jugando al billar es asesinado por lo que parece ser una fuerza invisible, así que Castle y Beckett se esfuerzan por encontrarle una causa lógica a su muerte.

Mientras resuelven el caso, Castle y Beckett intentan prender nuevamente la llama de su relación luego de los dos meses que él estuvo desaparecido.

Por otra parte, Ryan no considera suficiente su actual empleo para cubrir los gastos de su hija recién nacida, por lo que emprende la búsqueda de algo más.

¿Qué será aquella fuerza invisible que arremetió contra el jugador de billar?

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