Castle: tendrán que entrar en Juegos de niños #PonleAl7 10:30 pm

Castle y Beckett investigan el homicidio de un vendedor de helados, y pronto descubren que un niño podría ser testigo del crimen; de serlo resultaría fundamental para encontrar al asesino.

Por tal razón, Castle se hace pasar por maestro adjunto de una clase donde el posible testigo estudia, esto con el único fin de ganarse su confianza.

Mientras tanto, Alexis toma una actitud sobreprotectora con su padre por miedo a que vuelva a desaparecer.

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