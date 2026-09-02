Así fue y qué significó el festejo de Armando ‘La Hormiga’ González, tras su primer gol con el Olympiacos:

Apenas unos cuántos días de que Armando ‘La Hormiga’ González emigró al viejo continente con la misión de jugar en el circuito élite del fútbol y ya está dando mucho de qué hablar, pues poco le ha tomado al joven ex-Chiva para marcar la diferencia en su nuevo club, el Olympiacos de Grecia, donde ya se estrenó.

Fue apenas el fin de semana pasado domingo en la Jornada 2 que el mexicano tuvo sus primeros minutos en el fútbol europeo y dejó en claro que tiene hambre de gol y finalmente este miércoles 02 de agosto, “El Otaku del Gol” (para los cuates) logró estrenarse como goleador.

Armando ‘La Hormiga’ González anota su primer gol con el Olympiacos

Este miércoles, el mexicano fue titular en el partido de la Copa de Grecia donde el Olympiacos visitó al AEL y 34’ minutos le fueron suficientes a ‘La Hormiga’ para anotar con su nuevo equipo, donde ya viene dejando buenas sensaciones y en donde demostró que podrá cambiar de equipo, pero nunca dejará de ser quien es, pues realizó uno de sus características celebraciones.

Corría el minuto 34' cuando tras un gran centro por la banda derecha, Armando 'La Hormiga' González remató de cabeza para mandar el balón al fondo de las redes, poniendo a su equipo al frente en el marcador en este siempre tenso partido de Copa, aunque lo mejor estaría por venir, pues poco tiempo le tomó para realizar una de sus típicas celebraciones.

Así fue la celebración de gol de Armando la Hormiga González

Poco después de ser felicitado por sus compañeros, el delantero de la Selección Mexicana realizó su celebración replicando un "Kamehameha", la popular técnica que hemos visto por años en Dragon Ball, la cuál es una de las más icónicas de Gokú, uno de los personajes favoritos del joven de 23 años de edad.

Con esta celebración, Armando nos ha dejado en claro el por qué es apodado por la afición mexicana como "El Otaku del Gol", pues en cada oportunidad que tiene ha celebrado al estilo de animes como Dragon Ball, One Piece, Blue Lock, Naruto entre otros.