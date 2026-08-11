¿Equipo del Cruz Azul en RIESGO? Su vuelo para la Leagues Cup sufre complicaciones a días de su próximo partido

El Cruz Azul sigue en la contienda de la Leagues Cup 2026, pero no deben cantar victoria todavía, ya que aún faltan un par de partidos más para posicionarlo en la gran final. Sin embargo, ahora se encuentra atravesando un momento difícil, ya que el equipo ha tenido complicaciones en su vuelo, algo terrible considerando que estamos a un par de días de su próximo partido.

Después de estar en Nueva York, el equipo tuvo que trasladarse a Chicago para su siguiente encuentro en un vuelo de 2 horas y media, pero no fue posible terminar el traslado debido a fallas, por lo que tuvieron que hacer un desvió a Minnesota por temas de seguridad. Situación que les perjudicará a los jugadores, ya que no podrán cumplir con la recuperación que tenían planeada.

¿Cuándo es el partido entre Cruz Azul y Chicago Fire FC?

El próximo partido entre el Cruz Azul y Chicago Fire FC se realizará el jueves 13 de agosto a las 7 de la noche, siendo el último día de la primera fase, en el que los clubes se enfrentarán contra otras agrupaciones.

Los cuatro clubes que logren posicionarse como los mejores van a pasar a la Fase Eliminatoria, donde solamente se harán partidos únicos. En caso de presentarse un empate, se hará una tanda de penales para por fin descubrir quién debe pasar a la siguiente.

Hasta el momento, se desconoce las siguientes fechas de los encuentros deportivos de la Leagues Cup, todo va a depender del desempeño que tengan los equipos. Hasta el momento, no se ha notificado si las complicaciones en su vuelo van a perjudicar su llegada al próximo encuentro deportivo.

¿Qué necesita Cruz Azul para calificar en la Leagues Cup?

Es importante que el Cruz Azul tenga cuidado, ya que en los próximos partidos, será decisivo para ellos, cada punto que sume les ayudará a posicionarse en la fase eliminatoria.

Para lograrlo será importante que en su último partido ellos puedan obtener un punto o tener una rotunda victoria, así tendrán una mayor probabilidad de ser considerados entre los 4 mejores de la Leagues Cup 2026. Esperemos que las complicaciones que han tenido en su vuelo, no perjudique su desempeño y ánimo.