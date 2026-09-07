Mexicano rompe récord de actor de Game of Thrones al levantar más de 500 kilos; se lo dedica a su perrito

¡El hombre más fuerte del mundo es mexicano! Raúl “Tayzon” Flores, de 26 años, rompe el histórico récord del actor islandés Hafþór Björnsson, mejor conocido como “La Montaña” de Game of Thrones, al levantar más de 500 kilos en peso muerto durante el World Deadlift Championships en Birmingham, Inglaterra. El oriundo de Tamaulipas dedicó su triunfo a su perrito fallecido, “Tayzon”, de dónde viene su popular sobrenombre.

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¿Cuántos kilos levantó Raúl “Tayzon” Flores? Este es NUEVO récord del hombre más fuerte del mundo

Durante el World Deadlift Championships, celebrado este fin de semana en Birmingham, Raúl “Tayzon” Flores se convirtió en el hombre más fuerte del mundo al levantar 511 kilogramos en peso muerto (aproximadamente 126 libras); siendo el primer mexicano en la historia en superar la barrera de los 500 kilos en una competencia profesional. Con ello, Flores rompe el récord de “La Montaña” de Game of Thrones por apenas un kilogramo; pues el actor había establecido la marca de 510 kilos hace un año.

Tras coronarse como el hombre más fuerte del mundo, Raúl dedicó su victoria a su perrito Tayzon, a quien le prometió que su nombre sería conocido a nivel global. Si bien el pequeño Tayzon ya no está en este plano terrenal, Flores cumplió su promesa.

“Hoy no solo cumplí un sueño. Hoy cumplí una promesa. Hace años, cuando mi perrito TAYZON se fue, le prometí que su nombre sería conocido en todo el mundo. Que algún día, en algún evento de fuerza, habría personas que escucharían ese nombre y sabrían quién estaba detrás de él”, escribió el atleta de 26 años vía redes sociales. “Hoy, entendí que no estaba levantando solamente una barra. Estaba levantando una promesa. TAYZON ya no está aquí para verlo, pero su nombre sí. Está en mi brazo, en mi historia, en cada entrenamiento, en cada sacrificio y desde hoy, en la historia mundial del Strongman. (...) Lo logramos”.

¿Quién es Raúl “Tayzon” Flores?

Raúl “Tayzon” Flores es oriundo de Tamaulipas, México. Inició su trayectoria en el mundo del powerlifting desde muy temprana edad. En 2021, incursionó en las competencias de strongman, convirtiéndose en una de las mayores promesas del deporte. Para 2025, el joven de 26 años logró levantar 453.5 kilogramos. Hoy, a un año de su hazaña, Raúl ha puesto el nombre de México y el pequeño Tayzon en alto al convertirse en el hombre más fuerte del mundo al levantar 511 kilos en peso muerto.