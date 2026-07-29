Memo Ochoa SORPREDE con “nueva” pasión tras su retiro del futbol: ¿cambió de carrera?

Recientemente, el emblemático portero mexicano Memo Ochoa sorprendió a sus seguidores tras viralizarse un corto video en el que se le puede ver jugando en un tradicional juego de peola mesoamericano. La grabación despertó diversas reacciones dentro de la comunidad digital, quienes bromearon al insinuar que el arquero, cambiara las canchas por los templos.

Ahora lee: HYBE CONFIRMA más conciertos de BTS en su gira ARIRANG, y aseguran el regreso a varios países, ¿está México en la lista? Esto se sabe

¿Qué se sabe sobre el curioso video de Memo Ochoa practicando el tradicional juego de pelota?

El arquero Memo Ochoa sorprendió a todos al compartir un video en donde se le puede ver practicando el juego de pelota, el cual para muchos es considerado como un ancestro del futbol. De acuerdo a lo que se ha dado a conocer, el video fue grabado dentro del parque turístico Xcaret, ubicado dentro del estado de Quintana Roo, México.

El video ha generado diversas reacciones debido a que se puede ver al ex portero mundialista disfrutando su etapa de retiro del futbol mundialista tras su participación dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Además del corto video, el emblemático deportista compartió un mensaje en el que reconoce la importancia de los juegos tradicionales. "Un ratito de juego, mucha historia. 🏐 🇲🇽 " compartio el arquero.

¿A qué se dedica Memo Ochoa tras dejar el futbol profesional?

Tras anunciar su retiro del futbol profesional, el pasado 21 de julio del 2026, Guillermo Ochoa se enfoca en la gestión deportiva, proyectos tecnológicos y negocios, en donde destaca su participación dentro del Programa Ejecutivo de la FIFA, el cual está pensado para preparar a exfutbolistas para puestos directivos y administrativos, lo que le podría permitir activamente dentro de la Federación Mexicana de Futbol, tras su paso por las canchas personales.