Para los fans del futbol, la posibilidad de ver a Jude Bellingham en la Liga MX despierta la imaginación de los aficionados, y a pesar de que la operación podría resultar en una gran inserción monetaria, la cifra no se encuentra tan lejos de poder ser una realidad.

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¿Cuánto costaría traer a Jude Bellingham a la Liga MX?

Es importante señalar que, entre su valor de mercado, salario y otros costos, cualquier club mexicano tendría que realizar una inversión extraordinaria para comprar a uno de los futbolistas futbolistas más cotizados del panorama internacional, pues de acuerdo con Transfermarkt, actualmente el valor del jugador del Real Madrid C. F. es de 160 mil euros, los que al cambio del valor actual rondarían los 3,201,856.00 pesos mexicanos.

¿Cuál ha sido la trayectoria de Jude Bellingham?

La trayectoria de Jude Bellingham ha estado marcada por su paso dentro del Birmingham City, el Borussia Dortmund y el Real Madrid, lo que le ha permitido, con apenas 23 años, consolidarse como uno de los mejores centrocampistas del mundo y líder de la selección de Inglaterra. Dentro de su historia, el joven futbolista debutó en 2019 con 16 años, convirtiéndose en el jugador más joven en disputar un partido dentro de la insiticiíon.

¿Cuál es el jugador más caro dentro de la Liga MX?

Es importante establecer que se estima que Gilberto Mora (con 25 millones de euros) es el jugador más caro de Liga MX, seguido por Armando González (con 15 millones de euros) y Érik Lira (con 14 millones de euros). No obstante, es importante señalar que dentro del valor estimado de cada jugador, también puede influir su presencia mediática, lo que puede incrementar de manera relevante el costo de cada jugador, debido a su capacidad de atraer patrocinios y mover masas.