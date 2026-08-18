FC Juárez vs. América será transmitido por Azteca 7 en la Jornada 5 del Torneo de Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; fecha y hora para ver el partido

Una vez más, estamos encaminados con encuentros cada vez más emocionantes de la Liga BBVA MX, tras una pausa de 2 semanas que se llevó a cabo por la Leagues Cup 2026. A través de Azteca 7 podrás disfrutar uno de los partidos más esperados de los próximos días: nos referimos al FC Juárez vs. América, a continuación te damos los detalles de fecha y hora que debes conocer.

Según está previsto, la jornada 5 de la Liga BBVA MX comenzará el 21 de agosto y durará hasta el 23. La jornada 6 empezará el 28 de agosto.

Fecha y hora del partido de FC Juárez vs. América, de la Liga BBVA MX, para ver con Azteca 7

El partido de FC Juárez vs. América, como parte de la Jornada 5 del Torneo de Apertura 2026, se llevará a cabo el viernes 21 de agosto. Se espera que el silbatazo inicial se dé a las 9:00 P.M.

Azteca 7 transmitirá también el partido de Tigres vs. Atlante, a las 6:50 P.M.; justo al terminar este encuentro, podrás ver el FC Juárez vs. América. Como siempre, ambos contarán con la mejor narración, comentarios expertos y análisis.

Además de poder ver los partidos en televisión abierta, recuerda que estarán disponibles en el sitio web oficial de Azteca 7, en Azteca Deportes y en la app TV Azteca En Vivo.

Cómo les ha ido al FC Juárez y América en el Torneo de Apertura de la Liga BBVA MX y la Leagues Cup 2026

El Club América se coloca a la cabeza en la Tabla General de posiciones de la Liga BBVA MX, para el Torneo de Apertura 2026. Lleva 4 partidos jugados, de los cuales ha ganado 3 y empatado uno; tiene 8 goles a favor y uno en contra.

Por su parte, el FC Juárez se encuentra en la posición número 18, la última de la tabla. De los 4 partidos jugados, todos los ha perdido; lleva 2 goles a favor y 13 en contra.

Durante la pausa por la realización de la primera fase de Leagues Cup 2026, el América consiguió la posición 2 de los equipos mexicanos, con 3 partidos jugados, 2 ganados y 9 puntos en total; se enfrentará al Columbus en los cuartos de final, el 26 de agosto. El FC Juárez quedó fuera de las rondas de eliminación, al alcanzar el sexto lugar de la tabla; de los 3 partidos que jugó, ganó 2, y obtuvo 6 puntos.