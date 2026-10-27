La rigurosa dieta de Saúl “Canelo” Álvarez previo a cada una de sus peleas

No es un secreto que el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez mantiene una rigurosa alimentación durante su preparación para cada encuentro y es ahora que se enfrentará a Christian Mbilli. A pesar de que cada enfrentamiento puede tener variaciones dentro de su alimentación, el mismo “Canelo” ha señalado que su dieta durante entrenamientos incluye claras de huevo acompañadas con aguacate, pollo y chuletas de puerco, arroz, entre otros alimentos.

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¿Qué contiene la rigurosa dieta de Saúl “Canelo” Álvarez previo a sus peleas?

A pesar de que el equipo de "El Canelo" mantiene los detalles de su dieta previa a un encuentro, se sabe por declaraciones del boxeador y de sus allegados que su dieta se basa en un estricto control de carbohidratos, la eliminación del pescado y porciones medidas milimétricamente según el desgaste físico de su entrenamiento. Además de que el contendiente nacional no utiliza suplementos artificiales y confía plenamente en la nutrición de los alimentos reales.

Resumen de su régimen en el campamento:



Días ligeros: Desayuna

Días de sparring: Suma pollo, chuletas de puerco, arroz y yogur griego de cero calorías.

Suma pollo, chuletas de puerco, arroz y yogur griego de cero calorías. Restricciones: No consume pescado de ningún tipo y restringe el pan a una sola vez por semana o al mes.

No consume pescado de ningún tipo y restringe el pan a una sola vez por semana o al mes. Precisión: Tres semanas antes de la pelea, toda su comida se pesa de forma milimétrica.

Además, se puede establecer que antes de una pelea importante como la que ocurrirá el próximo sábado 31 de octubre de 2026 frente a Christian Mbilli, combate que podrías disfrutar por Azteca 7 y durante la fase crítica del corte de peso y el pesaje oficial, "El Canelo" reduce drásticamente su ingesta alimentaria y recurre a un ayuno estricto de dos a tres días donde únicamente consume agua y café negro sin azúcar.

Además, en palabras del boxeador y de su equipo, se sabe que, una vez superada la báscula, su equipo introduce una rehidratación profunda combinada con carbohidratos limpios de rápida absorción, dieta que puede incluir arroz o pasta sin salsas pesadas, diseñada exclusivamente para recuperar los niveles de glucógeno y la energía muscular sin provocar pesadez estomacal.

Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli, link y canal de televisión abierta para ver EN VIVO y GRATIS la pelea desde Arabia Saudita

Si no te quieres perder el combate entre Álvarez contra Christian Mbilli, puedes seguir toda la pelea en vivo y gratis en México a través de TV Azteca por Azteca 7 y de forma online en las plataformas y redes sociales oficiales de TV Azteca.

Conoce todos los detalles de la pelea entre Canelo" Álvarez contra Christian Mbilli.



Canal de televisión abierta: Azteca 7 - Canal 7.1

Link de streaming gratuito dando clic aquí

Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026

Hora (México): Alrededor de las 18:00 horas. Tiempo del centro de México

Sede: Kingdom Arena / The Venue en Riad, Arabia Saudita

¿Cómo llega Saúl “Canelo” Álvarez frente a su pelea contra Christian Mbilli?

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez llega al enfrentamiento contra Christian Mbilli en calidad de retador tras casi un año de inactividad dentro del boxeo profesional. Con este combate, el mexicano busca redimirse y recuperar el Campeonato Mundial Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).