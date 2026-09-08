HOMENAJE a Naruto: Así fue la celebración del nuevo gol de Armando ‘La Hormiga’ González vs el Volos NFC

En su segunda titularidad con el Olympiacos, el mexicano Armando ‘La Hormiga’ González ha vuelto a demostrar por que es uno de los delanteros con mayor proyección y es que este martes 08 de septiembre, el ex Chiva anotó su segundo gol con su nuevo club.

Te puede interesar: Así fue y qué significó el festejo de Armando ‘La Hormiga’ González, tras su primer gol con el Olympiacos

Este martes el Olympiacos se juega el todo por el todo en la Copa de Grecia vs. el Volos New Football Club, donde se espera un partido tenso, aunque el fútbol europeo no contaba con que “El Otaku del Gol” volvería a hacer de las suyas y efectivamente, volvió a demostrar su fanatismo en su festejo de gol.

¿Cuál fue el festejo de gol de Armando ‘La Hormiga’ González tras su gol vs el Volos NFC?

Corría el minuto 41’ del encuentro cuando tras una serie de rebotes en la siempre peligrosa área chica, el olfato goleador del mexicano de 23 años surtió efecto y terminó por empujar el balón al fondo de la red despertando la euforia entre la afición.

Como se esperaba, tras ser felicitado por sus compañeros y compartir el momento con la afición, Armando ‘La Hormiga’ González’ celebró su gol rindiéndole un homenaje al anime de Naruto, realizado el jutsu bola de fuego.

