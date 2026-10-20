Muere Hiroshi Tsuchida, actor japonés de doblaje, famoso por participar en ‘Attack on Titan’, ‘Naruto’ y ‘Cars'; ¿qué le pasó?

El doblaje, cine y televisión se encuentran de luto luego de que este martes 20 de octubre se confirmara la muerte del actor japonés de doblaje Hiroshi Tsuchida, a los 54 años de edad. Esta información fue confirmada por la agencia encargada de representar a la celebridad, 81 Produce. De acuerdo con la información que se ha dado a conocer el actor perdió la vida el pasado 11 de octubre. Esta noticia ha generado gran conmoción entre todos los fans del trabajo del actor, quién participó en proyectos como 'Attack on Titan', 'Naruto' y 'Cars', dos proyectos que han marcado la industria del anime y el cine.

¿De qué murió el actor japonés Hiroshi Tsuchida?

De acuerdo con la información que se dió a conocer, el actor japonés falleció a causa de una insuficiencia cardíaca. La agencia de Hiroshi Tsuchida expresó que el funeral para dar el último adiós a la celebridad se llevó a cabo de forma privada con la familia. Esta noticia ha causado gran tristeza y sorpresa en todos los fans del actor, que marcó el doblaje japonés así como la industria de los videojuegos.

¿En qué proyectos participó Hiroshi Tsuchida?

Hiroshi Tsuchida fue famoso por protagonizar el doblaje del personaje Grisha Yeager (el padre de Eren) en el iconico anime 'Attack on Titan', creado por el mangaka japonés Hajime Isayama. Su personaje fue clave dentro de la historia y es uno de los más queridos por los fans de esta producción. Además de esto, también dió voz a Raido Namiashi en 'Naruto' e incluso a Rayo McQueen en 'Cars'. A lo largo de su trayectoria demostró gran versatilidad para interpretar personajes, ya que recorrió desde en drama hasta proyectos dedicados a niños. Otras producciones de los que fue parte fueron 'DanMachi', donde fue Ganesha; 'Initial D', donde dobló a Iketani; y 'Usagi Drop', en donde interpretó al personaje Dakichi Kawachi.

Su legado vivirá para siempre a través de todos y cada uno de los proyectos en los que participó y dejó plasmado su talento.

