Jisoo de LUTO cantante de BLACKPINK lamenta muerte de icono de la moda

En las últimas horas tras confirmarse la muerte de Mathilde Favier se ha generado una ola de reacciones donde se ha reconocido su trabajo, así como mensajes de despedida y entre las celebridades que han destacó por tener un vínculo cercano con quien estuvo al frente de las relaciones públicas de la prestigiosa marca de Dior ,es Jisso, la artista surcoreana, quien a través de redes sociales compartió un emotivo mensaje para despedir a Favier.

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Tras darse a conocer la triste noticia, la integrante de BLACKPINK expresó a través de sus redes sociales para recordar a Favier y expresar el profundo cariño que sentía por ella, asimismo, destacó los momentos especiales que compartieron y aseguró que siempre conservará esos recuerdos: “Nunca serás olvidada”, escribió la cantante en su despedida.

“Esperaba con ilusión volver a verte en París y celebrar juntas nuevamente, lo que hace que esta despedida sea aún más difícil. Fuiste una persona hermosa, por dentro y por fuera, y me siento increíblemente afortunada de haberte conocido y de haberte tenido como una parte tan especial de mi vida. Mi corazón está con tu familia y con todas las personas que te conocieron y te amaron. Te extrañaré profundamente y llevaré nuestros recuerdos conmigo para siempre. Descansa en paz, Mathilde. Nunca serás olvidada”.

Su vínculo comenzó y se fortaleció especialmente durante la relación de Jisoo con Dior. Favier era la directora de Relaciones Públicas de Christian Dior Couture y se encargaba de acompañar a importantes celebridades vinculadas con la maison.

A través de diferentes eventos de la marca se pudo ver la cercanía que existía entre ambas, incluso uno de los momentos más destacados dentro de su amistad y trabajo fue cuando la intérprete de “Flower” acudió al desfile de alta costura en París, donde Favier acompañó personalmente y expresó entre risas que Jisoo era “la más famosa” de ese momento.

¿Quién era Mathilde Favier y de qué murió?

El pasado 17 de agosto se dio a conocer la muerte de Mathilde Favier, quien estuvo al frente de las relaciones públicas de la maison con celebridades por casi 13 años. De acuerdo con información difundida Favier de 56 años perdió la vida durante un accidente automovilístico registrado cerca de Airvault, en el departamento francés de Deux-Sèvres. Viajaba junto a su esposo, el productor cinematográfico Nicolas Altmayer, de 61 años, quien también perdió la vida en el accidente.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el automóvil en el que viajaba la pareja chocó de frente contra un camión.Las autoridades francesas abrieron una investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente.