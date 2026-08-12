Actriz que fue recepcionista en The Office revela que tiene cáncer incurable. “No tengo miedo de lo que sigue”

Lucy Davis, célebre actriz británica que protagonizó la versión original de The Office, reveló a través de sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de mama en un punto intratable. Se le recuerda internacionalmente por interpretar a la recepcionista Dawn Tinsley, el personaje que habría inspirado la creación de Pam Beesly (interpretada por Jenna Fischer).

"Hace un año y medio fui diagnosticada con cáncer de mama en etapa 4, que ha hecho metástasis hacia mis huesos; específicamente, a mi columna vertebral, cadera derecha y costillas", escribió la intérprete en una publicación de Instagram. "El cáncer es incurable y ya es muy tarde para la quimioterapia".

Davis relató que el bulto que sintió inicialmente durante una autoexploración no fue tal, sino una zona "dura" apenas perceptible. Ella estuvo a punto de no ir a revisarse, de esta manera advierte que la más mínima irregularidad en la superficie y piel de los senos es un motivo para acudir al médico.

"Por ahora, intento vivir lo que sea que me quede de la manera más divertida posible. Siempre me ha gustado encontrar el aprendizaje en los momentos más negativos, y el cáncer no me ha decepcionado en esa área; hay mucho que he aprendido de esto", prosiguió la actriz de The Office.

Lucy Davis explicó que hacer caminatas o pasar mucho tiempo de pie puede ser sumamente doloroso para ella, por lo que suele usar una silla de ruedas. No obstante, ha pedido a sus familiares y amigos que no la traten "como a una persona enferma" y que le hagan todas las bromas posibles porque eso le ayuda a sentirse bien.

"No tengo miedo de lo que sigue, ya estoy en paz con eso", dijo. "Para mí, dejar mi cuerpo físico simplemente significa ir a casa".

En qué programas y películas ha salido Lucy Davis

Además de tener uno de los personajes principales en The Office UK, Lucy Davis actuó en "El mundo oculto de Sabrina" y películas emblemáticas como "Shaun of the dead" y "Orgullo y prejuicio" (la versión de 1995).

Precisamente la actriz Kiernan Shipka (quien interpretó a la bruja adolescente) y el director Edgar Wright (de "Shawn of the dead") están entre las personalidades que le respondieron a Davis en su publicación. También le escribió Jenna Fischer, su contraparte de The Office en Estados Unidos: "Te quiero muchísimo".