Muere querido y emblemático actor coreano por cáncer de páncreas; apareció en más de 300 películas

La industria del entretenimiento en Corea del Sur se encuentra de luto, tras perder a uno de sus actores de reparto más emblemáticos. Se trata de An Jin-su, intérprete que murió a los 81 años debido al cáncer de páncreas que padecía.

Fue este 11 de agosto que la noticia se dio a conocer. El actor había sufrido un rápido deterioro de salud en los últimos meses, a partir de que se le diagnosticó una recurrencia del cáncer de páncreas; dos años atrás había sido intervenido quirúrgicamente para combatir la enfermedad y siguió un tratamiento.

No se han dado declaraciones oficiales con condolencias sobre el fallecimiento, pero diversos medios locales han compartido la información sobre las ceremonias fúnebres, programadas para realizarse en Seúl.

Quién era An Jin-su

Nacido en 1945, An Jin-su era un respetado actor de reparto surcoreano que a menudo imponía tal carácter a sus personajes que robaba escenas sin ser protagonista. La mayor parte de su carrera se desarrolló entre los años 70 y 90, en cine y televisión de su país, de acuerdo con el portal especializado Chosun Biz; sin embargo, contaba con formación teatral y fue en este ámbito donde omenzó su trayectoria.

Se le recuerda por su participación en dramas televisivos considerados clásicos como "Eyes of dawn" (1991), "Sandglass" (1995) y "Ladies of the palace" (2001); a menudo estas producciones son nombradas como obras maestras del entretenimiento coreano. También representó a un detective en la serie "Two cops", que en 2017 gozó de gran éxito internacional.

Se sabe que participó en más de 300 películas de su país, por lo cual se mantiene en la memoria del público aun sin tener papeles estelares. Entre las películas donde trabajó se encuentran "Our happy young days" (1987), "Killing the wife" (1994), "Taebaek Mountains" (1994), "The fighting father" (2001) y "Emergency act 19" (2002).

