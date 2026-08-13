ÚLTIMA HORA: Selena Gomez enfrenta demanda por supuesto fraude

Una nueva demanda se ha dado a conocer, la cual se habría interpuesto en contra de Selena Gomez, su madre (Mandy Teefey) y su socia, Daniella Pierson. Las estarían acusando de un supuesto fraude: engañar a inversionistas por más de un millón de dólares para su compañía, la cual ya se estaba "desmoronando".

El medio especializado en celebridades TMZ fue quien obtuvo acceso a la demanda y publicó acerca de ella. El documento fue por iniciativa de dos empresas identificadas como Wondermind SRS 44 LLC y Bespoke Wondermind LLC, en contra de Wondermind Global (empresa de Selena Gomez).

Las empresas acusan que la actriz y cantante y su madre hicieron declaraciones falsas sobre la infraestructura, liderazgo y recursos necesarios para que Wondermind Global fuera redituable, con el fin de obtener inversión. Los demandantes aseguran que invirtieron más de un millón de dólares, basándose en lo que Selena había dicho públicamente sobre su negocio.

La demanda también afirma que Selena Gomez en realidad no tiene ningún involucramiento con la empresa más allá de lo que se presentó inicialmente con su imagen, y que Daniella Pierson declaró falsedades sobre éxitos empresariales que tuvo en el pasado y el dinero que los inversionistas recibirían.

"Por 3 años, mientras la compañía colapsaba alrededor de ellos, ninguno de sus fundadores o directores dijo a los inversionistas, cuyo dinero estaba patrocinando el colapso", dice la demanda citada por TMZ. Según las acusaciones, quienes invirtieron no se enteraron de lo que pasaba con la empresa hasta que vieron un artículo en el medio The Cut sobre el fracaso de Wondermind Global.

En el artículo, las fuentes acusaban a Mandy Teefey de abuso de sustancias estupefacientes y de tener un mal manejo de la empresa, además de que Selena quería distanciarse de este proyecto por problemas personales con su madre. Según los inversionistas que demandaron, la madre de la actriz y cantante culpó a Daniella Pierson por malos manejos, pero ella ya no estaba en la compañía.

Qué es Wondermind Global, la empresa de Selena Gomez sobre salud mental

Wondermind Global nació como una plataforma en línea para informar y discutir sobre temas de salud mental; su trabajo parte del concepto de "Mental fitness", o ejercitar la salud mental. Además de artículos escritos e información compartida por especialistas, contempla diversos podcasts.

Tanto Selena Gomez como Mandy Teefey se reconocen como fundadoras de la empresa, pero es la madre de la cantante quien tiene el título de CEO.

