¡Que vivan los novios! Selena Gomez y Benny Blanco se estarían casando este fin de semana: Todo lo que sabemos de la boda

De acuerdo con insiders, todo indica que la cantante y actriz Selena Gomez se estaría casando con Benny Blanco este fin de semana, en lo que sería una de las bodas más esperadas de este año y aquí te compartiremos todos los detalles.

Luego de que anunciaran su compromiso en diciembre del año pasado, esta pareja de artistas estaría llegando al altar este sábado 27 de septiembre, en lo que se espera que sea un evento muy privado lleno únicamente de familiares y amigos cercamos de ambas celebridades.

¿Qué se sabe de la boda de Selena Gomez?

Medios internacionales como TMZ! han reportado la colocación de una enorme carpa blanca en una propiedad privada de Montecito, en el condado de Santa Bárbara, California; la cual está rodeada de varias palmeras y cuenta con un aspecto de ser un oasis elegante y acogedor, como si se hubiera alistando de manera silenciosa el gran evento para el día de mañana.

El lugar se está preparando como un entorno acogedor pero glamoroso, donde se han logrado ver salones al aire libre, rincones con barras para servir cócteles e incluso cocinas gourmet emergentes las cuáles estarán al servicio de cerca de 170 personas invitadas, de las cuáles se sabe poco, pues la pareja no ha dado más detalles a la prensa y se ha mostrado reservada en sus redes sociales.

¿Desde cuándo están comprometidos Selena Gómez y Benny Blanco?

Está pareja del mundo de la música anunció su compromiso formal tras años de relación en diciembre del 2024, por lo que muchos fans ya ansiaban ver a Selena Gomez en el altar y por fin llegó el día en que tenga su “felices por siempre” con el productor Benny Blanco.

Incluso hace unas semanas la ex-niña Disney compartió algunas fotografías de lo que fue su despedida de soltera, la cuál celebró en México, siendo Los Cabos su destino ideal para este importante momento.