OFICIAL: A 30 años de la muerte de Tupac Shakur, juez impone cadena PERPETUA al asesino del rapero estadounidense
El juicio por el asesinato de Tupac Shakur llegó a una etapa decisiva casi tres décadas después del crimen.
Han pasado casi 30 años del asesinato de Tupac Shakur; de manera oficial se dio a conocer que el juicio contra Duane “Keffe D” Davis llegó a una etapa decisiva en Las Vegas, donde las autoridades confirmaron que el involucrado en el incidente fue castigado a cadena perpetua por el cargo de asesinato en primer grado por su presunta participación en el ataque de 1996.
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¿Qué se sabe sobre el fin del juicio en contra del supuesto asesino de Tupac Shakur?
De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el exlíder de la pandilla Duane “Keffe D” Davis fue declarado culpable de asesinato en primer grado, después de que se le acusara de organizar el tiroteo de 1996 que cobró la vida de Tupac Shakur. A pesar de que se ha advertido que el implicado no disparó, la fiscalía acusó que Davis fue el cerebro operativo que consiguió el arma y ordenó el ataque, esto después de que se tomaran sus declaraciones dentro de su libro de memorias de 2019.
A jury has found a man guilty of orchestrating the killing of Tupac Shakur, almost 30 years after his death.— Pop Base (@PopBase) September 1, 2026
Duane “Keffe D” Davis could face life in prison after being convicted of murder with the use of a deadly weapon. pic.twitter.com/4YD48ov28J
El incidente orilló al implicado a enfrentar una posible cadena perpetua que se dictará formalmente el próximo 13 de octubre; ya anunció que apelará el veredicto, convirtiéndose así en la única persona condenada formalmente por este histórico crimen.
¿Cómo, cuándo y dónde fue que ocurrió el fatal incidente de Tupac Shakur?
El legendario rapero Tupac Shakur fue asesinado el 7 de septiembre de 1996 a las 23:15 horas en Las Vegas, Nevada, esto tras recibir al menos cuatro disparos en el cruce de Flamingo Road y Koval Lane. De acuerdo con lo que se ha grabado en la historia, el ataque ocurrió en un semáforo en rojo cuando un Cadillac blanco se emparejó al BMW negro donde viajaba con el productor Suge Knight, esto debido a una supuesta represalia. de la pandilla South Side Compton Crips por una riña previa en el hotel MGM Grand.