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Códigos de Familia: los Jugadores Energéticos #PonleAl7 11:25 pm

12 de mayo - Un testigo relevante ha decidido alejarse de cualquier cosa relacionada con este caso de homicidio. Algo debe de hacer Erin al respecto

Códigos de Familia, Jugadores energéticos, temporada 5

Escrito por: Azteca

Códigos de Familia, Jugadores energéticos, temporada 5

Un testigo relevante para la resolución de un caso de homicidio decide no ir a la corte y alejarse, por lo que Erin tiene que recurrir a un informante protegido que pertenece a la mafia de Nueva York. Reagan y Báez deben protegerlo de sus enemigos.

        

Mientras tanto, Frank debe negociar con el alcalde Poole respecto a los beneficios de los oficiales de policía. 

      

¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.