Códigos de Familia: los Jugadores Energéticos #PonleAl7 11:25 pm
12 de mayo - Un testigo relevante ha decidido alejarse de cualquier cosa relacionada con este caso de homicidio. Algo debe de hacer Erin al respecto
Un testigo relevante para la resolución de un caso de homicidio decide no ir a la corte y alejarse, por lo que Erin tiene que recurrir a un informante protegido que pertenece a la mafia de Nueva York. Reagan y Báez deben protegerlo de sus enemigos.
Mientras tanto, Frank debe negociar con el alcalde Poole respecto a los beneficios de los oficiales de policía.
¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.