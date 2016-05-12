Códigos de Familia: los Jugadores Energéticos #PonleAl7 11:25 pm

Un testigo relevante para la resolución de un caso de homicidio decide no ir a la corte y alejarse, por lo que Erin tiene que recurrir a un informante protegido que pertenece a la mafia de Nueva York. Reagan y Báez deben protegerlo de sus enemigos.

Mientras tanto, Frank debe negociar con el alcalde Poole respecto a los beneficios de los oficiales de policía.

¿Estás listo para defender tu honor? Lunes a jueves 11:25 pm por Azteca 7.