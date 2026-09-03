Alfredo Rodríguez-Muñoz, experto en sueño: “Recordar lo que sueñas no significa haber descansado mejor”

¿Eres de los que recuerda todo lo que sueña o de las personas que simplemente no recuerdan nada? El experto en sueño, Alfredo Rodríguez-Muñoz, explicó que recordar todos los detalles no necesariamente quiere decir que hayas descansado mejor, como muchos creen.

Recordar un sueño quiere decir que despertaste justo después de que terminó, así se mantiene fresco en la mente y permite que lo recuerdes. Esto ocurre de manera común en vacaciones.

“Cuando dormimos sin despertados y podemos permanecer unos minutos más en la cama, amenta la probabilidad de despertarnos de forma espontánea durante o justo al final del sueño REM, la fase en la que los sueños suelen ser más largos, vívidos y emocionales”, explicó al diario AS.

Un dato importante, difundido por la Universidad Autónoma de México (UNAM) es que el 95% de los sueños no los recuerdas, por lo que esta afirmación del especialista Alfredo es interesante. Toda vez que están de acuerdo con este señalamiento: soñar y recordar los sueños no es sinónimo de un mejor descanso.

¿Qué significado tienen los sueños?

Los sueños suelen estar relacionados con la vida cotidiana de las personas. Según la UNAM, los sueños pueden revelar desequilibrios físicos y psicológicos.

Hay maneras de intentar recordar los sueños.|(ESPECIAL/CANVA)

Es decir, aquellas personas que tienen vidas apresuradas o estresantes, tienden a reflejarlo en los sueños, al mismo tiempo que los recuerdan.

¿Qué hacer para recordar más los sueños?

Hay trucos que puedes hacer para intentar recordar más los sueños. De acuerdo con Psicology Today, seguir este paso a paso puede ayudarte a mejorar la memoria: