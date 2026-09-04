Juan Nattex, experto en descanso: “Dormir abrazado a tu pareja es lo peor que puedes hacer”

Dormir abrazado a tu pareja está asociado comúnmente con el romance, la felicidad y la sensación de protección. Sin embargo, para Juan Nattex, experto en descanso, esta práctica no sería la mejor opción cuando se busca relajar el cuerpo, ya que mantener esta posición durante toda la noche puede generar presión en algunos músculos y articulaciones.

“Todo el mundo te dice que te ayuda a relajar y a dormir mejor, pero eso solo es una parte de la historia. La realidad es que durante la noche cambiamos de postura y nos movemos (...) y eso te afecta el sueño profundo”, explicó Nattex en sus redes sociales.

El especialista señaló que dormir en pareja sí puede tener otros beneficios , e incluso darse un abrazo antes de dormir puede ser agradable. Sin embargo, recomienda evitar permanecer abrazados durante toda la noche para no afectar la comodidad y el descanso.

¿Cuáles son los beneficios de dormir con tu pareja?

Dormir en pareja puede tener beneficios psicológicos y físicos que, según el Instituto del Sueño de España, pueden favorecer el sueño REM, ayudar a sincronizar los ritmos de descanso y mejorar el bienestar emocional.

Además, dormir acompañado puede generar una mayor sensación de seguridad y ayudar a reducir el estrés. Otras ventajas de dormir en pareja, según Verywell Mind, son:

Menores niveles de depresión.

Menor nivel de ansiedad.

Reducción del estrés.

Puede ayudar a combatir el insomnio.

Mayor satisfacción con la vida.

¿Cuál es la mejor posición para dormir mejor, según expertos?

Para dormir mejor en pareja y cuidar el descanso, lo recomendable es que cada persona encuentre una posición cómoda. Incluso pueden dormir en camas separadas si eso les permite descansar mejor, ya que cada persona tiene necesidades diferentes.

De manera individual, para conseguir un buen descanso también es importante tener hábitos saludables antes de dormir, durante la noche y al despertar.

Una recomendación de los expertos es exponerse a la luz del sol por la mañana, ya que la luz natural ayuda a indicarle al reloj biológico que comenzó el día.

También se recomienda mantener horarios regulares para dormir y despertar, incluso durante los fines de semana. Tener una rutina puede ayudar al cuerpo a prepararse para el descanso.

Otro detalle importante es alejarse de las pantallas antes de dormir, ya que esto puede facilitar la relajación y ayudar a preparar al cerebro para el descanso.