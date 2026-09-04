Una alarma no tiene que servir únicamente para levantarse por la mañana. Michael J. Breus, especialista en medicina del sueño, propone utilizarla también antes de acostarse como recordatorio para comenzar una rutina nocturna. Mientras que Natalia Migdalova, nutricionista, dijo que “algo sea rico en proteína no significa que sea saludable”

La recomendación del doctor forma parte de una explicación que ofreció en el podcast The Diary of a CEO, donde detalló cómo divide la última hora del día para evitar retrasar la hora de ir a la cama. Mientras que su colega Alfredo Rodríguez-Muñoz, experto en sueño, mencionó que “recordar lo que sueñas no significa haber descansado mejor”.

Michael Breus, doctor: “Para poder dormir mejor deberías poner una alarma”|Amazon

La señal que propone Breus

Breus plantea un ejemplo concreto: si una persona pretende acostarse a las 11 de la noche, puede programar una alarma a las 10. El objetivo consiste en marcar el inicio de la preparación para irse a dormir, ya que las actividades del día pueden hacer que una persona retrase la hora prevista para ir a la cama.

El experto divide esa última hora en tres bloques de 20 minutos. El primero queda destinado a pendientes como preparar mochilas, ropa, equipo deportivo o asuntos laborales. El segundo corresponde a la higiene personal, mientras que el tercero se reserva para una actividad tranquila, como meditación, relajación u oración.

El doctor calcula que el proceso para quedarse dormido ronda entre 12 y 15 minutos, por lo que considera útil establecer un periodo previo de desconexión, ya que conciliar el sueño no ocurre como si una persona accionara un interruptor.

El beneficio de levantarse a la misma hora

Michael destaca la importancia de mantener una hora estable para levantarse, ya que en una entrevista mencionó que cuando una persona conserva una hora similar durante varios días, su organismo puede adaptarse progresivamente a ese patrón.

En conclusión, la alarma propuesta por Breus funciona como una herramienta de organización: marca el momento para dejar los pendientes, comenzar la higiene personal y reservar unos minutos para relajarse.