Natalia Migdalova, nutricionista: “Que algo sea rico en proteína no significa que sea saludable”

Incluir proteína en la dieta diaria es muy importante para gozar de una salud óptima, ya que influye en varias funciones del organismo, según un artículo de National Institutes of Health. Y además de que existen alimentos que ya traen este componente de manera natural, también hay productos que prometen contenidos elevados de esta molécula y que si bien pueden ser complementarios, no significa realmente que sean indispensables ni que tengan un buen balance nutricional.

Así lo explicó la nutricionista Natalia Migdalova para una entrevista con el medio español Tikitakas, en donde abordó la importancia de no caer en la idea de que todo lo que tiene proteína entre sus ingredientes es proporcionalmente sano. Esto porque en su experiencia profesional, se ha dado cuenta de que hay muchas personas que le preguntan si pueden sumar ciertos alimentos a sus planes solo por lo que dicen en sus etiquetas, cuando la realidad es que no toda esta propaganda es certena ni beneficiosa.

La proteína es buena para el cuerpo|Canva

¿Cuánta proteína se tiene que consumir al día?

De acuerdo con un estudio de Harvard Health Publishing, la ingesta diaria recomendada de proteína recomendada es de 0,8 gramos por cada kilogramo de peso corporal, ya que esta cantidad es la necesaria para cubrir las necesidades nutricionales básicas. En contraste, si se quieren alcanzar otros niveles por temas físicos o de salud como la presencia de ciertas enfermedades, la cantidad podría ser mayor y es un especialista el que debe determinarlo.

¿Cuáles son los beneficios de la proteína en el cuerpo humano?

Garantizar la ingesta sugerida de proteína ofrece múltiples ventajas para el organismo y ayuda a tener una buena salud general. Algunos de sus beneficios, incluyen que es bueno para el metabolismo y da una sensación de saciedad, al mismo tiempo que nutre al cuerpo y es más funcional que los carbohidratos para controlar los niveles de ansiedad por comer, según explica Healthline.

Hay muchos alimentos que ya traen proteína de forma natural|Canva

También las proteínas son fundamentales para la salud estructural y el estado físico, por lo que son buenos complementos cuando se quiere aumentar la masa muscular o simplemente evitar la pérdida y reducción de tejidos. En cuanto a la forma ideal de consumir proteína sin tener que recurrir a los productos que se proclaman como fuentes esenciales, son los productos como el huevo, la carne, la leche, el pescado, el yogur, el pescado, tal como mencionan datos de Cleveland Clinic.