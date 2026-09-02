José Hernández, experto en longevidad: “Las enfermedades más graves dan síntomas hasta que ya es tarde”

Existen muchas personas que solo van al médico cuando se sienten mal, pero esto no siempre es lo ideal, en especial si se considera que hay padecimientos silenciosos que van empeorando cuando no se les pone la atención necesaria y dificultan el poder alcanzar la longevidad. Es por esto que expertos como el doctor José Hernández Poveda insisten en la importancia de hacer chequeos rutinarios para detectar a tiempo las enfermedades y no tener diagnósticos tardíos.

En una entrevista para el medio español Tikitakas, el autor del libro "Envejecer es opcional" mencionó que la "fórmula" para vivir más sin sacrificar la calidad, está en tratar de manera oportuna cualquier padecimiento y encontrar anomalías antes de que se desarrollen. Y aunque hay diversos motivos que pueden desencadenar estas condiciones, en ocasiones se está ligado a malos hábitos y vidas sedentarias.

Hay enfermedades que no dan síntomas hasta que ya están avanzadas|Canva

¿Cuáles son las "enfermedades silenciosas" y cómo prevenirlas?

También conocidas como las "enfermedades no tansmisibles", los padecimientos que casi no dan síntomas o que se manifiestan hasta que están en un estado avanzado, llegan a causar un aproximado de 75% de muertes a nivel mundial cada año, según datos de World Health Organization. En un estudio de International Organization for Migration, se explica que en este grupo se consideran algunos tipos de cáncer, la diabetes inicial, las afecciones respiratorias y condiciones cardíacas, que afectan a las personas y se instalan en el cuerpo mucho antes de que el paciente se dé cuenta.

¿Cómo prevenir las enfermedades para alcanzar la longevidad?

Si bien no existe un instructivo exacto sobre cómo se puede vivir más años y alcanzar la longevidad que tantas personas anhelan, lo cierto es que los expertos consideran entre sus principales aliados la prevención y tratamientos oportunos. Esto implica visitas frecuentes al médico, la realización de chequeos periódicos, la atención a cualquier síntoma extraño en el cuerpo y también por cuidar los hábitos alimenticios, evitando el sedentarismo.

Las enfermedades no transimibles progresan en silencio|Canva

Además, cuando se tiene predisposición genética, las revisiones generales son imprescindibles, según explica un artíclo de National Health Institutes. En cuanto a cada cuánto se tienen que hacer, lo mejor es que un especialista lo determine considerando el nivel de riesgo, la edad y el estilo de vida que se lleva.