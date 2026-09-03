Despertar a una hora similar durante la noche puede tener distintas explicaciones y no necesariamente significa que sea por una enfermedad. La psicóloga Nuria Roure, especialista en medicina del sueño, explicó en un video difundido en sus redes sociales las razones de despertarse en la madrugada varias veces por semana. Mientras que Antonio Valenzuela, fisioterapeuta, dice que “conversar, emocionarse o contar recuerdos protege al cerebro”

La especialista señala que los ciclos nocturnos duran alrededor de 90 minutos y que entre ellos ocurren pequeños despertares. El problema aparece cuando una persona toma plena conciencia de ellos y después tiene dificultades para volver a conciliar el sueño. En cambio, José Hernández, experto en longevidad, menciona que “las enfermedades más graves dan síntomas hasta que ya es tarde”

Nuria Roure, experta en sueño: “Despertarse en la madrugada varias veces por semana no es casualidad”|Nuria Roure,

Las razones de despertarse en la madrugada

Roure explicó que el organismo atraviesa ciclos de sueño de aproximadamente 90 minutos y que existen micro despertares entre ellos. En condiciones normales, esos momentos pueden ocurrir sin que la persona recuerde haber abierto los ojos. Sin embargo, el estrés o la ansiedad provoca que la mente se active durante uno de esos intervalos y "espante" el sueño.

La especialista también relaciona este patrón con el cortisol, ya que esta hormona aumenta de manera natural durante las primeras horas de la madrugada como parte del ritmo circadiano. Es por ello que el estrés acumulado puede alterar ese proceso y provocar un despertar repentino acompañado de una mayor activación mental.

En caso de que la persona permanezca despierta durante periodos prolongados o aparezcan consecuencias como cansancio, somnolencia, problemas de concentración o alteraciones del estado de ánimos, se recomienda valorar la situación con un profesional para identificar la causa y determinar el tratamiento adecuado.

La trayectoria de Nuria Roure

Roure cuenta con formación doctoral en medicina del sueño, más de 20 años de experiencia en este campo y pertenencia a la Sociedad Española de Sueño, de acuerdo con su sitio profesional. Su trabajo se enfoca en problemas relacionados con el descanso y en cambios de hábitos que pueden ayudar a reducir las dificultades nocturnas.