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¡El show culinario que no te podrás perder! ¡La Revancha!

¡Amantes de la cocina! Esto es “La Revancha”, el show culinario en donde las chispas y el fuego saltarán de la estufa con participantes que ya conoces.

Venta Nestle 1

Escrito por: Redacción TV Azteca

Este emocionante evento gastronómico promete ser un festín para los amantes de la cocina y una experiencia culinaria única que no querrás perderte.

En esta gran revancha nos acompañan la increíble Olga Mariana como conductora y el chef estrella Ismael Zhu como nuestro exigente juez. Esta combinación promete dar vida a un espectáculo lleno de sabor y emoción, donde la creatividad culinaria y la pasión por la cocina se fusionan en una batalla culinaria sin precedentes.

Durante 5 emocionantes semanas, nuestros icónicos participantes se enfrentaron a diversos retos culinarios que pusieron a prueba su destreza y creatividad en la cocina. Cada semana, se les presentó un nuevo desafío que iba desde la creación de recetas dulces hasta platos salados, todos perfectamente diseñados para compartir con familia y amigos. Lo que hizo que esta competencia fuera aún más emocionante fue que cada participante debía darle un toque único a cada receta que preparaban. Para lograrlo, seleccionaron cuidadosamente los ingredientes que más les gustaban y que consideraban esenciales para sorprender el exigente paladar del gran chef Ismael Zhu.

Es importante destacar que los ingredientes estelares utilizados en estas recetas fueron los productos de Nestlé®, como La Lechera®, Carnation Clavel®, Salsa Maggi®, Consomate®, y muchos otros productos de alta calidad que son parte fundamental de la gastronomía en todo el mundo.

La Revancha es mucho más que una competencia culinaria; es una celebración de la pasión por la cocina y la oportunidad de aprender nuevas técnicas, descubrir sabores únicos y compartir la alegría de la comida casera con el público. Cada episodio estuvo lleno de emoción y momentos memorables que mantuvieron a la audiencia al borde de sus asientos.

Para aquellos que no pudieron disfrutarlo en tiempo real, los capítulos completos están disponibles en https://www.recetasnestle.com.mx/. Ahí podrás revivir la emoción de esta gran Revancha y descubrir quién se alzó con el codiciado título de nuevo máster de la cocina.

Esta batalla culinaria ha dado mucho de qué hablar en el mundo de la gastronomía, y las redes sociales están inundadas de comentarios y opiniones de los fanáticos que siguen de cerca cada episodio. ¿Ya sabes quién se convirtió en el nuevo máster de la cocina? ¡Descúbrelo ahora y únete a la conversación en línea!

No te pierdas la próxima edición de "La Revancha", donde nuevos desafíos y emocionantes sorpresas esperan a los amantes de la cocina. Prepárate para vivir una experiencia culinaria única llena de sabor, creatividad y pasión. ¡La Revancha y la cocina nunca había sido tan emocionante!