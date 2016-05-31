Elementary: llegarán a una Tierra Peligrosa #PonleAl7 9:30 pm

El asalto a una biblioteca es la ocasión para que Kitty descubra su primer cuerpo; además, parece que un extraño mapa ha desaparecido del lugar.

Esto sucede mientras que Sherlock hace todo lo posible para mantenerla ocupada, pues últimamente se ha entrometido mucho en su vida personal.

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