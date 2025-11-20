OFICIAL: Ya hay fecha de estreno de los NUEVOS capítulos de Gumball (El Maravillosamente Extraño Mundo de Gumball)

Se ha hecho oficial que los nuevos capítulos de El Maravillosamente Extraño Mundo de Gumball (continuación de El Increíble Mundo de Gumball) llegarán el próximo 22 de diciembre a plataformas de streaming de Hulu y Disney+ en los Estados Unidos y en febrero del próximo año estará disponible en todo el mundo, tomando el cuenta los trabajos de doblaje y demás adaptaciones.

Esta comedia animada creada por Ben Bocquelet y producida por Hanna Barbera Estudios de Europa es la continuación de la “séptima temporada”, la cuál nos ha dejado muchos misterios que como hemos visto con el paso de los años, cada elemento tiene un significado y un desenlace en esta historia.

¿Cuántos episodios tendrá la nueva temporada de El Maravillosamente Extraño Mundo de Gumball?

El regreso de esta caricatura ha sido un gran éxito por lo que se confirmó que se lanzarán 20 capítulos nuevos, donde podremos ver lo que ha sucedido con Gumball, Darwin y los demás personajes de Elmore, donde lo más probable es que se continúe expandiendo la historia de nuestro gato favorito.

Al igual que la primera parte de esta nueva entrega, la serie nos contará las aventuras de Gumball Watterson y su hermano adoptivo Darwin, quienes junto a la familia Watterson y demás personajes de su ciudad, hacen lo posible por complicar todo y dar grandes momentos.

¿Habrá más temporadas nuevas de Gumball?

Ben Bocquelet, el creador de la serie y demás escritores y desarrolladores han compartido que ya hay ideas para una posible temporada 8 y aunque esta no está confirmada oficialmente, lo más probable es que sí llegue, debido al gran furor que ha despertado dentro de los fanáticos.

Por ahora sólo queda esperar a lo que podamos ver en esta nueva entrega, misma que promete ser “más salvaje” que las anteriores, además de que resolverá algunos problemas lineales y planteará nuevas historias de nuestros personajes favoritos.