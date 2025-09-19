¡Show oficial de Tralalero Tralala llega a México! Aquí todos los detalles sobre este evento de los populares Brainrots italianos: precios, fechas y horarios

Este último año, las rede sociales han sido invadidas por los Brainrots italianos, personajes creados por Inteligencia Artificial que repiten ciertas frases y que ciertamente se han hecho virales, sobre todo los personajes de: Tralalero Tralala, Bombardiro Crocodilo, Ballerina Cappuccina, Tung Tung Tung Sahur, Chimpancini Bananini y Cappuccino Assassino.

Ante el furor que han sido en redes, este año llegarán a la Ciudad de México con su show oficial el próximo 16 de noviembre en el Auditorio BB y (BlackBerry) y nosotros te contaremos todos los detalles.

¿Qué sabemos sobre The Originals Brainrots Italianos “El Show” en CDMX?

Este fenómeno originario de Perú, nos traerá a Brainrots Italianos quienes han preparado un show que unirá su humor de internet con música y una puesta en escena que podrán disfrutar desde chicos y grandes.

Esta experiencia única con The Originals: Brainrots Italianos “El Show”, es descrito como el espectáculo más esperado de este año y en su gira por Latinoamérica realizará su paso por México, donde Ballerina Cappuccina, Tralalero Tralala, Capuccino Asesino, Tun Tun Sahur, Chimpancini Bananini y Bombardino Crocodrilo ofrecerán un show inolvidable.

Se sabe que estos personajes de internet llegarán con una producción de más alto nivel y contarán con coreografías llenas de energía y una historia que le contará al público lo que se vive en el universo Brainrot.

¿Cuáles son las fechas y precios de The Originals Brainrots Italianos “El Show”?

De momento, únicamente se ha confirmado que estarán el próximo domingo 16 de noviembre, en el Auditorio BB pero se ofrecerán dos show ese mismo día. El primero será a la 1:00 pm y el segundo a las 6:00 pm. Ante tal anuncio, te recomendamos correr por tus entradas, mismas que ya están disponibles a través de el sistema de TicketMaster y en taquillas oficiales.

Estos son los precios de los boletos para estas dos funciones donde podremos ver a Tralalero Tralala:

